Тест дня о книге покупок

Можно ли в книге покупок регистрировать другую первичку, кроме счетов-фактур?
А) Да
Б) Нет
В) Это должно быть прописано в учетной политике для целей налогообложения
Можно ли в книге покупок регистрировать другую первичку, кроме счетов-фактур?
А) Да
Б) Нет
В) Это должно быть прописано в учетной политике для целей налогообложения
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