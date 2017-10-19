12019 октября

Тест дня о книге покупок

Можно ли в книге покупок регистрировать другую первичку, кроме счетов-фактур?

А) Да

Б) Нет

В) Это должно быть прописано в учетной политике для целей налогообложения

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