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Единовременную матпомощь сотрудникам при рождении ребенка разделяйте на облагаемую и необлагаемую часть по-новому. Лимит в 50 000 руб. на каждого малыша применяйте для каждого родителя отдельно.

Правило действует и в том случае, когда один работодатель начисляет выплату обоим родителям. Об этом говорится в письме Минфина России от 26 сентября 2017 № 03-04-07/62184.

Ранее проверяющие требовали применять ограничение в 50 000 руб. ко всей сумме материальной помощи, в расчете на обоих родителей. То есть если супруг сотрудника уже получил матпомощь в размере 50 000 руб. в связи с рождением ребенка, то при выплате такой же матпомощи сотруднику нужно было удержать НДФЛ – независимо от ее размера. Такие выводы были в письмах Минфина России от 15 июля 2016 № 03-04-06/41390, от 1 июля 2013 № 03-04-06/24978.

Смотрите, как отражать в 6-НДФЛ матпомощь и другие выплаты, которые не облагаются налогом в пределах нормативов.

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