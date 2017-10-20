9220 октября

Минфин рассказал, как кредитору учитывать аванс по договору уступки для расчета НДС

Кредитор, который уступает долг по договору реализации товаров, работ или услуг другой компании, учитывает полученный аванс в полной сумме для расчета НДС (письмо Минфина России от 27 сентября 2017 г. № 03-07-11/62601).

Минфин объяснил, что в Налоговом кодексе нет  особенностей для определения налоговой базы при получении предварительной оплаты в отношении имущественных прав. Значит, применяют порядок как и для обычных авансов. То есть для определения базы учитывают всю сумму предоплаты.

Чиновники отметили, что принять к вычету НДС, который заплатили с такой предоплаты, нельзя. Налог можно только вернуть или зачесть.


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