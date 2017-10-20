14320 октября

Убытки от хищения уменьшают налог на прибыль

Минфин разрешил учесть в расходах убытки от хищения и недостачи. Такие суммы списывают как внереализационные (письмо Минфина России от 6 октября 2017 г. N 03-03-06/1/65418).

Списать расходы можно, если виновных лиц нет. Факт отсутствия виновных надо подтвердить документами от уполномоченного органа государственной власти.

В письме Минфин пришел к выводу, что в кодексе нет списка документов, которым подтверждают отсутствие виновных в хищении. А значит, у компании нет ограничений в вопросе подтверждения обоснованности списания убытков от хищения в расходы.

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