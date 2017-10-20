19620 октября

Как указывать адрес в трудовых договорах

В трудовом договоре безопаснее указывать и адрес компании из ЕГРЮЛ, и тот адрес, по которому расположено здание, где работает сотрудник.

Например, если продавец работает в одной из торговых точек, в договоре надо указать адрес из ЕГРЮЛ и местонахождение торговой точки.

Если у работника разъездной характер работы, укажите адрес из ЕГРЮЛ, адрес офиса, если он отличается, и оговорку, что работа также выполняется по адресам, которые указывает работодатель. Если адрес из ЕГРЮЛ соответствует месту работы сотрудника, укажите только его.

Как указывать адрес в других документах, читайте в статье «Какой адрес теперь ставить в счетах-фактурах, накладных и других документах».

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