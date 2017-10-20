Кому надо начислять северную надбавку

Северную надбавку к зарплате нужно начислять тем работникам, которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях (ст. 317 ТК РФ). В их числе: совместители и вахтовики.

Северную надбавку не начисляют работникам, которые приехали в северные районы в командировку. Не положена надбавка и исполнителям по гражданско-правовым договорам. На них не распространяется действие статьи 317 Трудового кодекса (ст. 11 ТК РФ).

О том, на какие выплаты начисляется надбавка, читайте в статье «Входит ли в МРОТ районный коэффициент и северная надбавка».

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