Кому надо начислять северную надбавку

Северную надбавку к зарплате нужно начислять тем работникам, которые трудятся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях (ст. 317 ТК РФ). В их числе: совместители и вахтовики.
Северную надбавку не начисляют работникам, которые приехали в северные районы в командировку. Не положена надбавка и исполнителям по гражданско-правовым договорам. На них не распространяется действие статьи 317 Трудового кодекса (ст. 11 ТК РФ).
О том, на какие выплаты начисляется надбавка, читайте в статье «Входит ли в МРОТ районный коэффициент и северная надбавка».
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