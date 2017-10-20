Как снизить налог на прибыль за счет амортизации

Экономить на налогах все сложнее — инспекторам уже не нужны выездные проверки, чтобы контролировать компанию. Но редакция журнала нашла три законных способа снизить налог на прибыль за счет амортизации.

Используйте амортизационную премию. Организация вправе сразу списать в расходы не более 10 процентов первоначальной стоимости основного средства. А по объектам, которые относятся к третьей—седьмой амортизационным группам, можно единовременно учесть в расходах еще больше — до 30 процентов их первоначальной стоимости (абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ).

Начисляйте ускоренную амортизацию. Амортизацию по некоторым основным средствам можно считать с повышающим коэффициентом 2 или 3 (п. 1, 2 ст. 259.3 НК РФ). Например, коэффициент 3 используют для лизингового имущества четвертой—десятой групп. Получается, что компания списывает актив в расходы в два или три раза быстрее, чем обычно (п. 13 ст. 258 НК РФ).

Применяйте нелинейную амортизацию.Компания, которая начисляет амортизацию нелинейным методом, уже в первые годы эксплуатации объекта может списать почти половину стоимости основного средства (ст. 259.2 НК РФ). Ежемесячную амортизацию при таком способе рассчитывают не отдельно по каждому объекту, а по амортизационной группе в целом.

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