Расширили список необлагаемых доходов при УСН

С 1 января 2018 года станет больше доходов, которые компании не должны учитывать при расчете «упрощенного» налога. Поправки в Налоговый кодекс внес Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ.

В доходы «упрощенцы» не будут включать:

дивиденды, которые участники фирмы решили не забирать;

активы, которые любой участник внес как вклад в имущество.

Сейчас компания вправе не включать в доходы активы, которые любой участник внес на пополнение чистых активов.

О том, каким требованиям должны удовлетворять компании, чтобы перейти на упрощенку, читайте в статье «Переход на УСН в 2018 году: условия и новые критерии».