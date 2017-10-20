Расширили список необлагаемых доходов при УСН

С 1 января 2018 года станет больше доходов, которые компании не должны учитывать при расчете «упрощенного» налога. Поправки в Налоговый кодекс внес Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ.
В доходы «упрощенцы» не будут включать:
- дивиденды, которые участники фирмы решили не забирать;
- активы, которые любой участник внес как вклад в имущество.
Сейчас компания вправе не включать в доходы активы, которые любой участник внес на пополнение чистых активов.
О том, каким требованиям должны удовлетворять компании, чтобы перейти на упрощенку, читайте в статье «Переход на УСН в 2018 году: условия и новые критерии».
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