22320 октября

В какие сроки сдать расчет 4-ФСС за 9 месяцев 2017 года

Компании должны сдать 4-ФСС за 9 месяцев 2017 года на бумаге не позднее 20 октября 2017 года. Если отчет отправляете по электронке, то надо успеть к 25 октября. За опоздание будет штраф минимум 1 000 руб. (п. 1 ст. 26.30 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

Срок сдачи 4-ФСС зависит от среднесписочной численность работников за прошлый год. Если их больше 25 человек, то отчет сдают только в электронном виде (ст. 24 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №  125-ФЗ). Сделать это надо не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  Для расчета за 9 месяцев это 25 октября 2017 года.

Для тех, у кого меньше 25 сотрудников, в законодательстве есть выбор – отчитаться на бумаге или в электронке. Если выбираете бумажный вариант, то срок – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. То есть за 9 месяцев 2017 года крайней датой будет 20 октября.

4-ФСС за 9 месяцев сдают по обновленной форме. Как выглядит новый бланк и как его заполнить, читайте тут.

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