За что главбуху могут выписать штраф

Главный бухгалтер является должностным лицом компании наравне с директором. Поэтому за ошибки в бухучете, опоздания со сдачей отчетности и уплатой налогов или взносов, ему могут выписать штраф. Правда, если проверяющие докажут, что за ошибку отвечает именно главбух.

Девять самых распространенных нарушений и штрафы за них мы привели в таблице.

Нарушение Размер штрафа Грубо нарушили требования к бухучету и бухгалтерской отчетности За первичное нарушение грозит административный штраф от 5000 до 10 000 руб. А за повторный проступок санкции составят от 10 000 до 20 000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ) Вовремя не сдали налоговую отчетность и расчет 4-ФСС 300 – 500 руб. (ст. 15.5 и 15.33 КоАП РФ) Не подали сведения, требуемые для налогового контроля 300 – 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ) Не применили при расчетах контрольно-кассовую технику От 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не меньше 10 000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ) Неуплата налогов и взносов в крупном или особо крупном размере Минимальное наказание — штраф от 100 000 руб. и лишение свободы до одного года. Максимальное — штраф до 500 000 руб. и лишение свободы на срок до шести лет (ст. 199 и 199.4 КоАП РФ) Применяли ККТ, которая не соответствует требованиям законодательства 1500 – 3000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ) Нарушили порядок ведения кассовых операций или работы с наличными 4000 – 5000 руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ) Нарушили срок подачи заявления о постановке на учет в ИФНС От 500 до 1000 руб., если вели деятельность без постановки на учет — от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.3 КоАП РФ) Не исполнили требования исполнительного документа 15 000 – 20 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ)