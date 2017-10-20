За что главбуху могут выписать штраф

Главный бухгалтер является должностным лицом компании наравне с директором. Поэтому за ошибки в бухучете, опоздания со сдачей отчетности и уплатой налогов или взносов, ему могут выписать штраф. Правда, если проверяющие докажут, что за ошибку отвечает именно главбух.
Девять самых распространенных нарушений и штрафы за них мы привели в таблице.
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Нарушение
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Размер штрафа
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Грубо нарушили требования к бухучету и бухгалтерской отчетности
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За первичное нарушение грозит административный штраф от 5000 до 10 000 руб. А за повторный проступок санкции составят от 10 000 до 20 000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ)
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Вовремя не сдали налоговую отчетность и расчет 4-ФСС
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300 – 500 руб. (ст. 15.5 и 15.33 КоАП РФ)
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Не подали сведения, требуемые для налогового контроля
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300 – 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ)
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Не применили при расчетах контрольно-кассовую технику
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От 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не меньше 10 000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ)
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Неуплата налогов и взносов в крупном или особо крупном размере
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Минимальное наказание — штраф от 100 000 руб. и лишение свободы до одного года. Максимальное — штраф до 500 000 руб. и лишение свободы на срок до шести лет (ст. 199 и 199.4 КоАП РФ)
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Применяли ККТ, которая не соответствует требованиям законодательства
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1500 – 3000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ)
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Нарушили порядок ведения кассовых операций или работы с наличными
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4000 – 5000 руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ)
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Нарушили срок подачи заявления о постановке на учет в ИФНС
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От 500 до 1000 руб., если вели деятельность без постановки на учет — от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.3 КоАП РФ)
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Не исполнили требования исполнительного документа
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15 000 – 20 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ)
Кто следующий на ликвидацию?
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.