869620 октября

За что главбуху могут выписать штраф

Главный бухгалтер является должностным лицом компании наравне с директором. Поэтому за ошибки в бухучете, опоздания со сдачей отчетности и уплатой налогов или взносов, ему могут выписать штраф. Правда, если проверяющие докажут, что за ошибку отвечает именно главбух.

Девять самых распространенных нарушений и штрафы за них мы привели в таблице.

Нарушение

Размер штрафа

Грубо нарушили требования к бухучету и бухгалтерской отчетности

За первичное нарушение грозит административный штраф от 5000 до 10 000 руб. А за повторный проступок санкции составят от 10 000 до 20 000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ)

Вовремя не сдали налоговую отчетность и расчет 4-ФСС

300 – 500 руб. (ст. 15.5 и 15.33 КоАП РФ)

Не подали сведения, требуемые для налогового контроля

300 – 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ)

Не применили при расчетах контрольно-кассовую технику

От 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не меньше 10 000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ)

Неуплата налогов и взносов в крупном или особо крупном размере

Минимальное наказание — штраф от 100 000 руб. и лишение свободы до одного года. Максимальное — штраф до 500 000 руб. и лишение свободы на срок до шести лет (ст. 199 и 199.4 КоАП РФ)

Применяли ККТ, которая не соответствует требованиям законодательства

1500 – 3000 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ)

Нарушили порядок ведения кассовых операций или работы с наличными

4000 – 5000 руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ)

Нарушили срок подачи заявления о постановке на учет в ИФНС

От 500 до 1000 руб., если вели деятельность без постановки на учет — от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.3 КоАП РФ)

Не исполнили требования исполнительного документа

15 000 – 20 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ)

Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.