На подготовку 6-НДФЛ осталось 8 рабочих дней. 31 октября – крайний срок сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года.
За опоздание с 6-НДФЛ накажут на 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц задержки отчета (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Период просрочки налоговики посчитают со дня, установленного для сдачи расчета, и до момента, когда отчет фактически отправили в инспекцию.
Директора компании за опоздание с расчетом оштрафуют на сумму от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ).
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