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Утверждено уже 17 изменений для бухгалтера с 2018 года. Законодатели исправили состав доходов, освобожденных от налога на прибыль, уточнили учет расходов на НИОКР, ограничили льготы по налогу на имущество, обновили книгу учета доходов и расходов для упрощенки.

Чтобы не тратить время на самостоятельный анализ всех поправок в НК, смотрите готовый обзор в таблице Системы Главбух. Заглядывайте сюда чаще – таблица постоянно пополняется новыми изменениями.

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