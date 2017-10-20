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Статья подготовлена
Утверждено уже 17 изменений для бухгалтера с 2018 года. Законодатели исправили состав доходов, освобожденных от налога на прибыль, уточнили учет расходов на НИОКР, ограничили льготы по налогу на имущество, обновили книгу учета доходов и расходов для упрощенки.
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