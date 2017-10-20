20720 октября

17 изменений в вашей работе с 2018 года

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

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Утверждено уже 17 изменений для бухгалтера с 2018 года. Законодатели исправили состав доходов, освобожденных от налога на прибыль, уточнили учет расходов на НИОКР, ограничили льготы по налогу на имущество, обновили книгу учета доходов и расходов для упрощенки.

Чтобы не тратить время на самостоятельный анализ всех поправок в НК, смотрите готовый обзор в таблице Системы Главбух. Заглядывайте сюда чаще – таблица постоянно пополняется новыми изменениями.

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