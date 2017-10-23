Есть ошибки в учете, которые бухгалтер может спрятать в декларации по налогу на прибыль. А значит, исправить незаметно для налоговиков. Речь идет о ситуациях, когда компания не отразила расходы или доходы текущего года.
В статье «Как замаскировать ошибки в декларации по прибыли» смотрите на примерах, как скорректировать учет.
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