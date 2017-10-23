Проверьте количество работников в 4-ФСС

Перед сдачей 4-ФСС за 9 месяцев проверьте, правильно ли вы заполнили титульный лист. ФНС изменила правила, по которым надо указывать среднесписочную численность работников (приказ ФСС России от 07.06.2017 № 275).
Подробнее о том, на какую дату надо отражать численность сотрудников, читайте в статье «Как рассчитать среднесписочную численность для 4-ФСС за 2017 год».
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