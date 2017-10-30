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Сверьте расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ. Показатели совпадают не всегда. Есть выплаты, которые не облагаются взносами, а НДФЛ облагаются и наоборот. Например, с больничных удерживают НДФЛ, но не платят взносы. На компенсацию лечения сотрудников за счет чистой прибыли начисляют только взносы.

Проверьте разницы с помощью таблицы в Системе Главбух. Используйте актуальные контрольные соотношения от ФНС и новые мнения Минфина к отчетам за 9 месяцев.

Напомним, срок сдачи расчета по страховым взносам – 30 октября, а для 6-НДФЛ – 31 октября.

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Что еще пригодится для отчетов:

12 примеров для расчета страховых взносов на реальных цифрах

Как составить и сдать расчет по страховым взносам в ИФНС

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