49130 октября

Последний день, чтобы сверить расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

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Сверьте расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ. Показатели совпадают не всегда. Есть выплаты, которые не облагаются взносами, а НДФЛ облагаются и наоборот. Например, с больничных удерживают НДФЛ, но не платят взносы. На компенсацию лечения сотрудников за счет чистой прибыли начисляют только взносы.

Проверьте разницы с помощью таблицы в Системе Главбух. Используйте актуальные контрольные соотношения от ФНС и новые мнения Минфина к отчетам за 9 месяцев.

Напомним, срок сдачи расчета по страховым взносам – 30 октября, а  для 6-НДФЛ – 31 октября.

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Ошибки в электронных отчетах: как расшифровать и исправить

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