Чем ненормированный день отличается от гибкого графика

Путать режимы рабочего времени опасно для компании. Трудовики могут оштрафовать за нарушение трудового законодательства. Например, в трудовом договоре записали условие о ненормированном дне, а сотрудник работает с гибким графиком.
В чем главное отличие гибкого графика и ненормированного рабочего дня, читайте в статье электронного журнала.
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