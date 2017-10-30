Компании смогут снизить расходы на основные средства

Компании смогут снизить расходы на реконструкцию и модернизацию основных средств из третьей — седьмой амортизационных групп за счет инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Законопроект № 274631-7 с поправками в главу 25 Налогового кодекса поступил на рассмотрение в Госдуму.

Воспользоваться вычетом смогут компании, которые находятся на территории региона, где власти приняли решение о введении инвестиционного вычета. Размер вычета, категории компаний, которые смогут его применять, установят региональные власти.

Налог на прибыль можно уменьшить за период, в котором организация ввела в эксплуатацию основное средство либо изменила его первоначальную стоимость. Использовать вычет или отказаться от него можно только с начала года.

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