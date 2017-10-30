Минтруд предложил поменять очередность платежей

Платежи по заработной плате банки будут исполнять в первую очередь. С таким предложением выступил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе совещания главы государства с Правительством.

По мнению министра, такие поправки в законодательство помогут защитить права работников.

Напомним, сейчас платежи по заработной плате относятся к третьей очереди. К этой же очереди относится и налоговая задолженность. Списывать деньги с расчетного счета компании на уплату задолженности и выплату зарплату банк будет в календарной очередности.

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