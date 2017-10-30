Работодатели обязаны будут индексировать алименты, когда получат исполнительный документ или его копию от судебного пристава-исполнителя. Такие поправки в порядок удержания алиментов Госдума приняла в третьем чтении (законопроект № 119009-7).

Сейчас работодатели индексируют сумму алиментов, только если исполнительный документ поступил от взыскателя алиментов.

Напомним, корректируют только алименты, которые установлены в твердой денежной сумме. То есть если выплаты назначены судом либо соглашением в долях от доходов родителей, то они не индексируются. Корректировку алиментов проводят, если повысили величину прожиточного минимума.

О том, сколько можно удержать у работника по исполнительным листам, читайте в статье «Удержание из зарплаты по исполнительному листу».