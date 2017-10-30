84030 октября

Порядок индексации алиментов работодателями поменяется

Работодатели обязаны будут индексировать алименты, когда получат исполнительный документ или его копию от судебного пристава-исполнителя. Такие поправки в порядок удержания алиментов Госдума приняла в третьем чтении (законопроект № 119009-7).

Сейчас работодатели индексируют сумму алиментов, только если исполнительный документ поступил от взыскателя алиментов.

Напомним, корректируют только алименты, которые установлены в твердой денежной сумме. То есть если выплаты назначены судом либо соглашением в долях от доходов родителей, то они не индексируются. Корректировку алиментов проводят, если повысили величину прожиточного минимума. 

О том, сколько можно удержать у работника по исполнительным листам, читайте в статье «Удержание из зарплаты по исполнительному листу».

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и получите мощный кухонный комбайн для ваших кулинарных шедевров!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.