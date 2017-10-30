Минфин: когда услуги общепита нельзя перевести на ЕНВД

Если компания оказывает услуги общественного питания с использованием мобильных объектов (микроавтобусы, прицепы и т. п.), применять систему в виде ЕНВД нельзя. К такому выводу Минфин России пришел в письме от 09.10.2017 № 03-11-11/65780.

Чиновники отметили, на уплату ЕНВД переводятся услуги общепита через объекты без зала обслуживания посетителей. К таковым относятся объекты без специально оборудованного помещения для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий или покупных товаров. Например, палатки, киоски и т. п.

Передвижные объекты не относятся к объектам общепита без торговых залов. Поэтому услуги общественного питания, которые компания оказывает через такие объекты, на уплату ЕНВД не переводятся.

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