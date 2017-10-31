Бухгалтеры часто путают ненормированный рабочий день с гибким графиком. Главное отличие в том, что при гибком графике рабочий день может быть меньше нормы. А вот при ненормированном дне – только больше.

Путаница опасна для компании. Трудовики на проверке могут оштрафовать за нарушение трудового законодательства. К примеру за то, что сотруднику установили трудовым договором ненормированный рабочий дань, а фактически он по гибкому графику. Ведь сверхурочно сотрудник работает по распоряжению руководителя, согласие для этого не надо. Но за такую работу работодатель должен предоставить минимум три дополнительных дня отдыха.

О гибком графике сотрудник и компания уже договариваются, и продолжительно рабочего времени работник выбирает сам. Главное – отработать норму.

Посмотрите, чем еще ненормированный день отличается от гибкого графика.