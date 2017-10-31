За несвоевременную уплату патента будут только пени

За нарушение срока перечисления налога при применении патента, на сумму задолженности предпринимателю начисляют пени без применения налоговой санкции. К такому выводу пришли в Минфине, а ФНС их поддержала (письмо от 24 октября 2017 г. № СД-4-3/21453).

Чиновники опираются на выводы из постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57. Судьи разъяснили, что для штрафа должны быть основания – действия плательщика, которые привели к неуплате налога. Например, неправильный расчет.

В письме есть оговорка, что постановление было до того, как в кодекс ввели пункт 2.1 статьи 346.51. Его положения действуют с 1 января 2017 года. По ней налоговики направят предпринимателю требование об уплаты налога, пеней и штрафа, если он не перечислит деньги в срок. Поэтому, если инспектор на проверке выявит, что бизнесмен не заплатил налог, то к нему можно применять штрафы по статье 122 кодекса – 20 процентов от неперечисленной суммы. При условии, что есть основания для такой санкции. К примеру, из-за недостоверных сведений, которые предприниматель представил для получения патента.

Если же предприниматель переведет деньги, но с опозданием, то ему придется заплатить за это пени без налоговой санкции.

Такую же информацию ФНС опубликовала на своем сайте.