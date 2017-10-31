50 изменений по налогам, взносам, отчетности

Чиновники утвердили ключевые изменения в вашей работе на 2018 год. Среди них – новые льготы по налогу на прибыль, лимиты по взносам, коды НДФЛ, КБК и т.д. Исчерпывающую информацию о поправках смотрите в обновленном справочнике.
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