94431 октября

50 изменений по налогам, взносам, отчетности

Чиновники утвердили ключевые изменения в вашей работе на 2018 год. Среди них – новые льготы по налогу на прибыль, лимиты по взносам, коды НДФЛ, КБК и т.д. Исчерпывающую информацию о поправках смотрите в обновленном справочнике.

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