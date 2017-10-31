38431 октября

Где искать недочеты в подотчетной первичке

В первичке, которую приносят подотчетники, часто бывают ошибки. Но чтобы выловить все неправильные документы, нужно хорошее бухгалтерское зрение.

Чтобы вы не пропускали бумаги с недочетами, редакция журнала разработала для вас новую методику для проверки первички. Ознакомиться с ней вы можете в статье "Где первым делом искать ляпы в подоотчетной первичке".

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