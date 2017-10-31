Стали известны коэффициенты-дефляторы для целей налогообложения на следующий год. Проект постановления Минэкономразвития России опубликовал на своем сайте.
Коэффициент-дефлятор в целях применения ЕНВД в 2018 году составит 1,868. Для плательщиков торгового сбора, осуществляющих деятельность по организации розничных рынков, коэффициент равен 1,285.
Где еще применяют коэффициенты и каковы их размеры, читайте в статье "Коэффициенты-дефляторы на 2018 год".
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