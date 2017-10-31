Как считать НДС, если предоплата больше стоимости выполненных работ

Исполнитель и заказчик договорились уменьшить стоимость выполненных и оплаченных работ. Образовавшуюся переплату стороны зачли в счет оплаты по новому договору. Надо ли с такой переплаты платить НДС? Ответ на вопрос Минфин России дал в письме от 03.10.2017 № 03-07-11/64367.
По мнению финансистов, сумма такой переплаты — это аванс, с которого необходимо заплатить НДС. Включить переплату в налоговую базу следует в том периоде, когда стороны договорились об изменении стоимости выполненных работ.
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