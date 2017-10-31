Трудовая инспекция рекомендует вести учет выданных СЗВ-СТАЖ

Работодатели не обязаны вести учет форм СЗВ-СТАЖ, которые они выдали сотрудникам на руки при увольнении. Но чтобы избежать конфликтных ситуаций с ревизорами, лучше вести учет в той форме, которая удобна. Такие рекомендации налоговикам дали специалисты ГИТ по Вологодской области.

При увольнении работодатель обязан передать сотруднику копию СЗВ-СТАЖ. Данные персонифицированного учета нужны сотруднику для назначения пенсии.

За то что в день увольнения не выдать работнику документ о стаже, предусмотрен штраф до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Если же работодатель будет вести учет выданных СЗВ-СТАЖ, такой штраф ему не грозит.

Вести учет выданных СЗВ-СТАЖ можно в той форме, которая удобна работодателю. Например, можно завести отдельный журнал, где работники будут ставить свою подпись о том, что получили документ на руки.

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