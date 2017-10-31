173431 октября

Трудовая инспекция рекомендует вести учет выданных СЗВ-СТАЖ

Работодатели не обязаны вести учет форм СЗВ-СТАЖ, которые они выдали сотрудникам на руки при увольнении. Но чтобы избежать конфликтных ситуаций с ревизорами, лучше вести учет в той форме, которая удобна. Такие рекомендации налоговикам дали специалисты ГИТ по Вологодской области.

При увольнении работодатель обязан передать сотруднику копию СЗВ-СТАЖ. Данные персонифицированного учета нужны сотруднику для назначения пенсии.

За то что в день увольнения не выдать работнику документ о стаже, предусмотрен штраф до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). Если же работодатель будет вести учет выданных СЗВ-СТАЖ, такой штраф ему не грозит.

Вести учет выданных СЗВ-СТАЖ можно в той форме, которая удобна работодателю. Например, можно завести отдельный журнал, где работники будут ставить свою подпись о том, что получили документ на руки.

Читайте также:


Соответствуете ли вы профстандарту?

 
Пройдите тест и определите, готовы ли вы к главному бухгалтерскому экзамену.

У вас только одна попытка.

НАЧАТЬ ТЕСТ

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.