Стал известен максимальный размер декретного пособия в 2018 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2018 году вырастет на 16 301,6 руб. Связано это с тем, что увеличился предельный среднедневной заработок для пособий. Об этом редакции журнала «Главбух» сообщили в пресс-службе ФСС России.

В 2018 года поменялся расчетный период для начисления социальных пособий. Теперь это 2017 и 2016 годы. А значит, предельный среднедневной заработок для пособий увеличился до 2017,81 руб. [(755 000 руб. + 718 000 руб.) : 730 дн.]. В этом году он составляет 1901,37 руб.

Максимальная сумма декретного пособия за 140 календарных дней в 2018 году составит 282 493,4 руб. В этом году 266 191,8 руб.

Если же больничный по беременности и родам выписали больше чем на 140 дней, максимум посчитайте сами. Умножьте 2017,81 руб. на количество дней отпуска. Например, женщины, ожидающие сразу двух малышей, вправе использовать 194 календарных дня декретного отпуска. Для них максимальная сумма декретного пособия равна 391455,14 руб. (2017,81 руб. х 194 дн.).

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