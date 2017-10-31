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Банк России снизил ключевую ставку с 8,5 процентов годовых до 8,25 процента. Что это значит для бухгалтера? Часть выплаты или дохода, в расчете которых используете ключевую ставку, за 30 октября и дни позже определяйте уже по-новому.

Смотрите в Системе Главбух все случаи, когда вы берете в расчет ключевую ставку, и рекомендации к расчету или калькуляторы.

Пени по налогам и страховым взносам

Определите сумму пеней, когда просрочен платеж по налогу или страховому взносу, с помощью специального расчетчика. В нем уже учтена новая ставка, а также новые правила для расчета пеней от 1 октября 2017 года.

За просрочку до 30 календарных дней включительно пени считают в том же порядке что и до 1 октября 2017 года. Вот формула:



Пени (просрочка 30 дней и менее) = Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога (авансового платежа, страхового взноса) × Количество календарных дней просрочки × 1/300 ставки рефинансирования, действовавшей в период просрочки

Просрочили платеж свыше 30 календарных дней? Пени будут в повышенном размере по формуле:



Пени (просрочка 31 день и более) = Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога (авансового платежа, страхового взноса) × 30 календарных дней × 1/300 ставки рефинансирования, действовавшей в период до 30 календарных дней (включительно) просрочки + Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога (авансового платежа, страхового взноса) × Количество календарных дней просрочки начиная с 31-го календарного дня просрочки × 1/150 ставки рефинансирования, действующей в период начиная с 31-го календарного дня просрочки

Такой порядок следует из статьи 75 Налогового кодекса РФ, пункта 9 статьи 13 Закона от 30 ноября 2016 № 401-ФЗ, письма Минфина России от 10 июля 2017 № 03-02-07/1/43489.

Напомним, ставка рефинансирования равна значению ключевой ставки (указание Банка России от 11 декабря 2015 № 3894-У). Самостоятельное значение ставки рефинансирования Банк России больше не устанавливает. Это значит, что во всех случаях, когда применяют ставку рефинансирования, нужно использовать то же значение, что у ключевой ставки.

2. Компенсация за задержку зарплаты;

3. Проценты за просрочку по обязательствам и законные проценты;

4. Материальная выгода по займам;

5. Проценты по контролируемым сделкам;

6. Убыток от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на прибыль.

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