|
Статья подготовлена
Банк России снизил ключевую ставку с 8,5 процентов годовых до 8,25 процента. Что это значит для бухгалтера? Часть выплаты или дохода, в расчете которых используете ключевую ставку, за 30 октября и дни позже определяйте уже по-новому.
Смотрите в Системе Главбух все случаи, когда вы берете в расчет ключевую ставку, и рекомендации к расчету или калькуляторы.
Пени по налогам и страховым взносам
Определите сумму пеней, когда просрочен платеж по налогу или страховому взносу, с помощью специального расчетчика. В нем уже учтена новая ставка, а также новые правила для расчета пеней от 1 октября 2017 года.
За просрочку до 30 календарных дней включительно пени считают в том же порядке что и до 1 октября 2017 года. Вот формула:
|
Пени (просрочка 30 дней и менее)
|
=
|
Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога (авансового платежа, страхового взноса)
|
×
|
Количество календарных дней просрочки
|
×
|
1/300 ставки рефинансирования, действовавшей в период просрочки
Просрочили платеж свыше 30 календарных дней? Пени будут в повышенном размере по формуле:
|
Пени (просрочка 31 день и более)
|
=
|
Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога (авансового платежа, страхового взноса)
|
×
|
30 календарных дней
|
×
|
1/300 ставки рефинансирования, действовавшей в период до 30 календарных дней (включительно) просрочки
|
+
|
Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога (авансового платежа, страхового взноса)
|
×
|
Количество календарных дней просрочки начиная с 31-го календарного дня просрочки
|
×
|
1/150 ставки рефинансирования, действующей в период начиная с 31-го календарного дня просрочки
Такой порядок следует из статьи 75 Налогового кодекса РФ, пункта 9 статьи 13 Закона от 30 ноября 2016 № 401-ФЗ, письма Минфина России от 10 июля 2017 № 03-02-07/1/43489.
Напомним, ставка рефинансирования равна значению ключевой ставки (указание Банка России от 11 декабря 2015 № 3894-У). Самостоятельное значение ставки рефинансирования Банк России больше не устанавливает. Это значит, что во всех случаях, когда применяют ставку рефинансирования, нужно использовать то же значение, что у ключевой ставки.
2. Компенсация за задержку зарплаты;
3. Проценты за просрочку по обязательствам и законные проценты;
4. Материальная выгода по займам;
5. Проценты по контролируемым сделкам;
6. Убыток от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на прибыль.
Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня
Смотрите еще в бесплатном доступе:
Как установить размер зарплаты с 2018 года
Расчетчик количества дней отпуска: исключает ноябрьские праздники
Что меняется в законодательстве для бухгалтера в 2018 году