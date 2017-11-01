Больше не будет споров, какие услуги попали под освобождение от НДС

Правительство РФ будет утверждать перечень услуг, которые будут освобождаться от НДС. Такие поправки в Налоговый кодекс действуют с 1 января 2018 года (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 305-ФЗ).

Сейчас кодекс освобождает от НДС услуги по обслуживанию воздушных судов, которые оказывают в самом аэропорте и в воздушном пространстве РФ (п. 2 ст. 149 НК РФ).

Формулировка об освобождении в кодексе нечеткая. Поэтому компании часто спорят с налоговиками, надо ли начислять НДС или нет. Новый закон устранит разногласия. Теперь будут отдельные перечни с видами услуг, по которым налог платить не придется.