Больше не будет споров, какие услуги попали под освобождение от НДС

Правительство РФ будет утверждать перечень услуг, которые будут освобождаться от НДС. Такие поправки в Налоговый кодекс действуют с 1 января 2018 года (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 305-ФЗ).
Сейчас кодекс освобождает от НДС услуги по обслуживанию воздушных судов, которые оказывают в самом аэропорте и в воздушном пространстве РФ (п. 2 ст. 149 НК РФ).
Формулировка об освобождении в кодексе нечеткая. Поэтому компании часто спорят с налоговиками, надо ли начислять НДС или нет. Новый закон устранит разногласия. Теперь будут отдельные перечни с видами услуг, по которым налог платить не придется.
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