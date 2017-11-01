1601 ноября

Больше не будет споров, какие услуги попали под освобождение от НДС

Правительство РФ будет утверждать перечень услуг, которые будут освобождаться от НДС. Такие поправки в Налоговый кодекс действуют с 1 января 2018 года (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 305-ФЗ).

Сейчас кодекс освобождает от НДС услуги по обслуживанию воздушных судов, которые оказывают в самом аэропорте и в воздушном пространстве РФ (п. 2 ст. 149 НК РФ).

Формулировка об освобождении в кодексе нечеткая. Поэтому компании часто спорят с налоговиками, надо ли начислять НДС или нет. Новый закон устранит разногласия. Теперь будут отдельные перечни с видами услуг, по которым налог платить не придется.


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.