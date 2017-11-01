841 ноября

Судебные приставы смогут задержать должников по алиментам

Приставы получила право задерживать неплательщиков алиментов и отправлять их в суд или полицию (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 309-ФЗ).

До нового закона приставы могли задержать должника с помощью сотрудников МВД.

В новом законе речь идет о должниках, по которым ведут исполнительное производство.  За неуплату алиментов на детей без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, будет:

  • либо обязательные работы на срок до 150 часов;
  • либо административный арест на срок от 10 до 15 суток;
  • либо штраф до 20 тыс.рублей (ст. 5.35.1 КоАП).

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