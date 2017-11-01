Судебные приставы смогут задержать должников по алиментам

Приставы получила право задерживать неплательщиков алиментов и отправлять их в суд или полицию (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 309-ФЗ).

До нового закона приставы могли задержать должника с помощью сотрудников МВД.

В новом законе речь идет о должниках, по которым ведут исполнительное производство. За неуплату алиментов на детей без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, будет: