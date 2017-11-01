К кому придут с проверкой трудовые инспекторы

С 1 января 2018 года трудовые инспекторы начнут проверять работодателей с помощью списков контрольных вопросов (постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080).

Чиновники подготовили 50 списков с контрольными вопросами для проверки работодателей. Каждый листок содержит вопросы по нормам ТК РФ, а также меры реагирования для случаев, если инспекторы выявят нарушения.

Пока новые правила коснутся только компаний, которым Роструд присвоил умеренный класс риска. А с 1 июля 2018 года этот порядок распространят на всех работодателей. Подробности читайте в статье "Изменения в трудовом законодательстве с 1 января 2018 года".

10 статей, которые помогут подготовиться к изменениям: