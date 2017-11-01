К кому придут с проверкой трудовые инспекторы

С 1 января 2018 года трудовые инспекторы начнут проверять работодателей с помощью списков контрольных вопросов (постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080).
Чиновники подготовили 50 списков с контрольными вопросами для проверки работодателей. Каждый листок содержит вопросы по нормам ТК РФ, а также меры реагирования для случаев, если инспекторы выявят нарушения.
Пока новые правила коснутся только компаний, которым Роструд присвоил умеренный класс риска. А с 1 июля 2018 года этот порядок распространят на всех работодателей. Подробности читайте в статье "Изменения в трудовом законодательстве с 1 января 2018 года".
10 статей, которые помогут подготовиться к изменениям:
- Налоговые и бухгалтерские изменения с 2018 года
- Расчет отпускных в 2018 году
- Ставки страховых взносов в 2018 году
- Расчет больничного листа в 2018 году
- Новые коэффициенты-дефляторы на 2018 год
- Производственный календарь на 2018 год
- Фиксированные платежи ИП в 2018 году за себя
- Пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2018 году
- Лимит перехода на УСН в 2018 году
- МРОТ с 1 января 2018 года в России
Подтвердите профессиональные навыки
в программе повышения квалификации
«Всероссийская аттестация бухгалтеров — 2018»
Узнаете обо всех поправках в законах заранее, а персональный эксперт ответит на вопросы по всем вашим отчетам.Посмотреть подробности