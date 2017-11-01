391 ноября

Утвердили новую форму декларации по косвенным налогам

С отчета за декабрь отчитываться по косвенным налогам надо по новой форме. Она утверждена приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@.

Бланк декларации дополнили новым разделов 3, в котором надо показывать суммы акциза к уплате в бюджет при импорте этилового спирта.

В раздел 2 добавили строки для расчета сумм акциза в отношении импортированных подакцизных товаров. На титульном листе убрали поле для печати.

Напомним, декларацию по косвенным налогам сдают компании и ИП, которые ввозят товары из стран-членов ЕАЭС. Срок сдачи – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором импортированные товары приняты на учет или наступил срок платежа по договору лизинга.

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