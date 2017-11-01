301 ноября

Минтруд: как расторгнуть трудовой договор с временным работником

С работником заключили срочный трудовой договора на время отсутствия основного сотрудникам. Что считать датой расторжения договора? Ответ на этот вопрос Минтруд дал в письме от 18.10.2017 № 14-2/В-935.

Уволить временного работника надо сразу после того, как основной сотрудник вернется на работу. Например, если срочный договор заключили на время болезни основного работника, дат увольнения «срочника» – следующий рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности.

Подробнее о том, с кем можно заключить срочный договор и какие условия прописать в нем, читайте в статье «Срочный трудовой договор».

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