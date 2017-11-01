Список необлагаемых взносами выплат сократили

С 1 января 2018 года станет больше выплат, с которых надо платить страховые взносы. Поправки в статью 420 Налогового кодекса внес Федеральный закон от 30.10.2017 № 303-ФЗ.

Депутаты исключили из перечня выплат, которые не облагаются страховыми взносами, выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства по трудовым или гражданско-правовым договорам, которые заключены:

с дочерними организациями FIFA,

Организационным комитетом «Россия-2018»,

дочерними организациями Организационного комитета «Россия-2018.

А вот выплаты волонтерам по договорам ГПХ, которые заключены с FIFA, дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом "Россия-2018, по-прежнему будут облагаться взносами.