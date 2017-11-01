4681 ноября

Ошибки в расчете по страховым взносам: как подавать уточненку

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

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Уточненку расчета по взносам за 9 месяцев 2017 года (полугодие, квартал) подайте по форме, которая действует в 2017 году. Если же пересчет пришлось сделать за периоды до 2017 года, уточненки подайте по старым формам РСВ-1 и 4-ФСС.

Смотрите таблицу, по которой сможете быстрее разобраться с формами уточненок >> Там есть примеры для каждой формы уточненок по страховым взносам и решения, кода их направлять.

Прежде чем заполнять уточненный расчет, убедитесь, что он действительно нужен. Вносить изменения в сданный отчет или нет, зависит от типа ошибки.

  • ошибка в первичном расчете уменьшила взносы. В этом случае уточненный расчет обязателен. Перечислите сумму недоплаты страховых взносов и уплатите пени. Напомним, если недоимка возникла с 1 октября 2017 года, пени за просрочку более 30 дней рассчитайте исходя из 1/150 ставки рефинансирования от неуплаченной суммы налога. Плюс к этому с 30 октября применяйте новую ключевую ставку. Правильно рассчитать пени с учетом двух изменений поможет Калькулятор пеней >>
  • из-за ошибки взносы не уменьшились. Например, вы начислили страховые взносы на необлагаемые выплаты и переплатили взносы. В этом случае уточненный расчет сдавать не обязательно.

Смотрите в Системе Главбух, как уточнять данные в разделе 3 расчета по страховым взносам (ЕРСВ).

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