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Как посчитать аванс за ноябрь

Считать аванс сотрудникам в ноябре надо по особым правилам. Дело в том, что в первой половине месяца один короткий день – 3 ноября, один праздник – 4 ноября и один выходной, который перенесен из-за праздника, – 6 ноября.

Аванс посчитайте за период с 1-го по 15-е число пропорционально отработанному времени. Формула такая:

Аванс

=

Оклад

:

Число рабочих дней в месяце

х

Число отработанных дней с 1 по 15 число

В ноябре на период с 1 по 15 число попадает праздничный день 4 ноября, который пересен на понедельник 6 ноября. Поэтому если работник не болел, не был в отпуске аванс ему нужно посчитать за 10 рабочих дней. Тот факт, что 3 ноября – сокращенный день, на сумму аванса сотрудников, которым установлен оклад, не повлияет.

Пример:

Сотруднику установлен оклада в размере 40 000 руб. Работник трудится пять дней в неделю по 8 часов. Рабочие дни с 1 по 15 ноября он отработал полностью. Соответственно сумма аванса равна 19 048 руб. (40 000 руб. : 21 дн. х 10 дн.).

Аванс за ноябрь посчитайте из оклада и доплат, которые не зависят от результатов работы за месяц. Например, включите в расчет выплаты за работу ночью. А вот оплату за работу в праздник 4 ноября и выходной 6 ноября при расчете аванса не учитывайте. 

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