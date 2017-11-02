1032 ноября

Регистрировать компанию или ИП можно быстрее

В правила регистрации организаций и предпринимателей внесли поправки, которые регулируют взаимодействие регистрирующего органа с МФЦ. По новым изменениям документы можно передавать в электронке и отказаться от почтовых отправлений (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 312-ФЗ).

По новым правилам компания или предприниматель может предоставить в МФЦ документы на регистрацию. Центр не позднее рабочего дня, который следует за днем получения бумаг, отправит их в электронном виде в регистрирующий орган. К примеру, для Москвы это 46 инспекция. Регорган рассмотрит полученные сведения и направит свое решение не позднее рабочего дня, который следует за днем истечения установленного срока для регистрации. Причем ответ направят сразу в два адреса – в МФЦ и заявителю (компании или предпринимателю).

Если хотите получить бумажный документ, который подтверждает электронную версию, то можно обратиться в МФС с таким заявлением. 

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