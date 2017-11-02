11 инструкций и советов для бухгалтера

Редакция журнала "Главбух" сделала для вас подборку полезных инструкций и советов, которые Вы точно нигде не найдете — это эксклюзивные материалы. Они помогут вам упростить учет и предупредят о налоговых рисках.
11 инструкций и советов:
- Конструктор безопасной учетной налоговой политики на 2018 год
- Инструкция для проверки налогов по методичке налоговиков
- 10 карточек, которые помогут правильно указать адрес в счетах-фактурах, накладных и других документах
- Таблица с опасными и безопасными ошибками в онлайн-чеках
- Методичка: как найти недочеты в подотчетной первичке
- 15 аргументов, которые убедят проверяющих снизить штраф
- Новая памятка для менеджеров: как проверять документы по сделке
- Чек-лист для проверки контрагента
- Памятка для быстрых ответов на запросы налоговиков
- Новые шаблоны приказов и формулировок в положение о подотчетниках
- Новый проверочный лист для бухгалтеров по зарплате и удержаниям
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