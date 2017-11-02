Компании станут чаще платить налог на прибыль с финансовой помощи учредителей. Законодатели ужесточили правила налогового учета таких поступлений. Поправки вступят в силу 1 января 2018 года (Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ).

Что поменяется и как оформить помощь от учредителя до конца года, чтобы не потратить лишние деньги на налоги и избежать доначислений на проверке, читайте в статье "Помощь от учредителя лучше оформить сейчас, потом будет сложнее".

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