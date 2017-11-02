Как составить график отпусков на 2018 год

До 15 декабря надо утвердить график отпусков работников на 2018 год. Если графика не будет, компанию могут оштрафовать на 30 000 руб., индивидуального предпринимателя — на 1000 руб.

В график отпусков включите всех штатных сотрудников — основных и совместителей. Физлиц, с которыми заключили гражданско-правовые договоры, в график не включайте. Подробнее о том, как составить документ, читайте в статье «График отпусков на 2018 год».