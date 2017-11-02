2252 ноября

Минфин: как платить взносы с выплат по однодневным командировкам

С выплат при однодневных командировках взносы можно не платить, если они возмещают расходы сотрудника на поездку. К такому выводу Минфин России пришел в письме от 02.10.2017 № 03-15-06/63950.

Суточные не облагаются взносами (ст. 422 НК РФ). Но при однодневных командировках они положены. Вместо них компания вправе выплатить компенсацию иных расходов, связанных с поездкой. Если так поступить, то такое условие надо прописать в локальном документе компании. К примеру, в трудовом или коллективном договоре. А можно издать приказ, в котором сказано о компенсации расходов командированных сотрудников вместо суточных. Также надо указать и суммы, которые будете выдавать работникам на такие поездки.

Такие компенсации при однодневных командировках не облагаются взносами, если работник подтвердит расходы документами. С этим согласен и Верховный суд (определение от 11.08.17 № 310-КГ17-10343).

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