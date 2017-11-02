Трудовая инспекция озвучила обязанности работодателей

Трудовая инспекция опубликовала памятку с обязанностями работодателя (информационное сообщение ГИТ по Псковской области от 30.10.2017).
Таких обязанностей у работодателя 16:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать зарплату в полном размере и в установленные трудовым договором сроки;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания проверяющих органов и уплачивать наложенные штрафы;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
За трудовые нарушения инспекторы выпишут компании штраф на сумму от 30 000 до 50 000 руб., ИП — от 1000 до 5000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
За нарушения по охране труда штрафы выше: 50 000—80 000 руб. для компаний, 2000—5000 руб. для предпринимателей.
За ошибки в порядке проведения спецоценки штраф составит от 60 000 до 80 000 руб. для компании, от 5000 до 10 000 руб. для ИП.
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