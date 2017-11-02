Трудовая инспекция озвучила обязанности работодателей

Трудовая инспекция опубликовала памятку с обязанностями работодателя (информационное сообщение ГИТ по Псковской области от 30.10.2017).

Таких обязанностей у работодателя 16:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; предоставлять работникам работу , обусловленную трудовым договором;

, обусловленную трудовым договором; обеспечивать безопасность и условия труда ;

; обеспечивать работников оборудованием, инструментами , технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

равной ценности; выплачивать зарплату в полном размере и в установленные трудовым договором сроки ;

; вести коллективные переговоры , а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;

, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ; предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию , необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами , непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; своевременно выполнять предписания проверяющих органов и уплачивать наложенные штрафы ;

; рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов , иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать м еры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; создавать условия , обеспечивающие участие работников в управлении организацией;

, обеспечивающие участие работников в управлении организацией; обеспечивать бытовые нужды работников , связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;

, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; обеспечивать обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;

в порядке, установленном федеральными законами; возмещать вред , причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами РФ;

, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами РФ; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

За трудовые нарушения инспекторы выпишут компании штраф на сумму от 30 000 до 50 000 руб., ИП — от 1000 до 5000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

За нарушения по охране труда штрафы выше: 50 000—80 000 руб. для компаний, 2000—5000 руб. для предпринимателей.

За ошибки в порядке проведения спецоценки штраф составит от 60 000 до 80 000 руб. для компании, от 5000 до 10 000 руб. для ИП.