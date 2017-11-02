7942 ноября

Трудовая инспекция озвучила обязанности работодателей

Трудовая инспекция опубликовала памятку с обязанностями работодателя (информационное сообщение ГИТ по Псковской области от 30.10.2017).

Таких обязанностей у работодателя 16:

  • соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
  • предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
  • обеспечивать безопасность и условия труда
  • обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
  • обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
  • выплачивать зарплату в полном размере и в установленные трудовым договором сроки
  • вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ; 
  • предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
  • знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
  • своевременно выполнять предписания проверяющих органов и уплачивать наложенные штрафы;
  • рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
  • создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией;
  • обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 
  • обеспечивать обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 
  • возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами РФ;
  • исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

За трудовые нарушения инспекторы выпишут компании штраф на сумму от 30 000 до 50 000 руб., ИП — от 1000 до 5000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

За нарушения по охране труда штрафы выше: 50 000—80 000 руб. для компаний, 2000—5000 руб. для предпринимателей.

За ошибки в порядке проведения спецоценки штраф составит от 60 000 до 80 000 руб. для компании, от 5000 до 10 000 руб. для ИП.


Подтвердите профессиональные навыки
в программе повышения квалификации
«Всероссийская аттестация бухгалтеров — 2018»

Узнаете обо всех поправках в законах заранее, а персональный эксперт ответит на вопросы по всем вашим отчетам.

Посмотреть подробности

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.