8932 ноября

Выходные в ноябре 2017 года: как отдыхаем и работаем

В ноябре 2017 года можно отдохнуть дополнительно три дня – с 4 по 6 ноября. Это последние удлиненные выходные в этом году.

В ноябре будем отмечать День народного единства. Это официальный праздник России. А по Трудовому кодексу это нерабочий праздничный день (ст. 112 ТК РФ). Праздник выпадает на субботу 4 ноября.

Для случая, когда праздничные дни попадают на выходные, есть специальные правила переноса. Такой день надо перенести на следующий ближайший рабочий день. В ноябре это 6 число. Из-за этого правила и появляются три дополнительных дня для отдыха – с 4 по 6 ноября 2017 года.

Напомним, что всего в этом месяце будем трудиться 21 день, а отдыхать 9.

Как будем работать в 2018 года можно посмотреть на календаре по ссылке ниже.

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