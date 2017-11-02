Бухгалтерскую отчетность в статистику отменят

Компании смогут больше не сдавать бухгалтерскую отчетность в органы статистики. Текст поправок в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Представлять баланс нужно будет только в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Поправки вступят в силу с отчетности за 2018 год. Исключение – субъекты малого предпринимательства. Они будут сдавать бухгалтерскую отчетность по новым правилам по итогам 2019 года.

На основании полученных данных ФНС будет вести государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Доступ к этому ресурсу для госорганов бесплатный, для иных заинтересованных лиц - платный.

Сейчас компании должны сдавать годовую бухгалтерскую отчетность в два ведомства. Представлять отчетность нужно в налоговую инспекцию и в органы статистики по месту регистрации. Срок — не позднее трех месяцев после окончания года.

В органы статистики, кроме бухгалтерской отчетности, компании также должны сдавать аудиторское заключение, если отчетности требуется обязательный аудит.