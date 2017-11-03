853 ноября

ФНС: как поступить, если при регистрации ККТ в личном кабинете нет адреса

ФНС советует обратиться в орган, который присваивает адреса, с просьбой внести адрес в государственный реестр. Затем напишите налоговикам, что вашего адреса нет в реестре (письмо ФНС России от 25.10.2017 г. № ЕД-4-20/21617).

Компании часто сталкиваются с ситуацией, что при регистрации кассы в личном кабинете на сайте ФНС в списке адресов нет нужного. Из-за этого завершить регистрацию нельзя. Ведь в заявлении должен быть адрес места установки (применения) контрольно-кассовой техники (ст. 4.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54). Чиновники разработали алгоритм для таких случаев.

ФНС сообщила, что личный кабинет связан с государственным адресным реестром. А информацию в него вносят специальный уполномоченные органы. Обычно это муниципалитет, но в Москве и Санкт-Петербурге может быть иначе. Например, в столице это департамент городского имущества.

Затем уведомите налоговиков, что сведений о вашем адресе нет в реестре. К этому сообщению приложите документы, которые подтверждают адрес места установки ККТ.

После этого у компании есть два варианта – дождаться обновления реестра или подать заявление о регистрации кассы на бумаге (утв. приказом ФНС России от 29 мая 2017 г. № ММВ-7-20/484).

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