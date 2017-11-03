Есть повод пересчитать взносы с начала года

ФНС разрешила компании на упрощенке пересчитать взносы с начала года по пониженному тарифу, если организация не смогла его применять из-за отсутствия дохода (письмо ФНС России от 25 октября 2017 г. № ГД-4-11/21611).
В письме чиновники рассмотрели такую ситуацию. У компании на упрощенке за полугодие не было доходов по основной льготной деятельности. Из-за этого применить пониженный тариф по взносам не получилось. По итогам 9 месяцев организация получила доходы. Их доля в общем объеме доходов составила не менее 70 процентов. Получается, организация по такому критерию вправе считать взносы по сниженным тарифам.
ФНС пришла к выводу, что в такой ситуации компания вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с начала отчетного (расчетного) периода. Но напомнила про еще один лимит - доходы за год не должны превышать 79 млн руб.
После того, как бухгалтер пересчитает взносы, надо сдать уточненку с заполненным приложением 6 к разделу 1.
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