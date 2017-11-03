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В ноябре подготовьте учетную политику на 2018 год. Способы учета, которые вы разработали, должны соответствовать МСФО. Также сверьтесь с ИФНС, чтобы зачесть переплаты до конца года. С декабря у инспекторов новый порядок, как уточнять платежи.
В Системе Главбух смотрите все важные дела бухгалтера на ноябрь. Для каждого найдете инструкции с образцами.
Дело 1. Сдайте отчеты ноября
Сроки и образцы ключевых отчетов, которые нужно сдать в ноябре:
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Срок
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Отчетность
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Рекомендации в помощь
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15 ноября
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28 ноября
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30 ноября
Полный перечень отчетов, налогов и сборов ноября найдете в Календаре бухгалтера.
Дело 2. Заплатите налоги и взносы
Дело 3. Проведите сверку по налогам и взносам
Дело 4. Проверьте статусы сотрудников для НДФЛ
Дело 5. Подготовьте пояснения по камералкам
Дело 6. Перепишите свою учетную политику на 2018 год
Дело 7. Определитесь с упрощенкой на 2018 год
Дело 8. Решите, как будете платить с 2018 года авансы по налогу на прибыль
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Что еще пригодится в работе:
Инструкция: как уточнить показатели в ЕРСВ
Что меняется в законодательстве для бухгалтера в 2018 году
Обновленные КБК для платежей в ноябре