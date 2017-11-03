3863 ноября

8 важных дел бухгалтера на ноябрь

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

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В ноябре подготовьте учетную политику на 2018 год. Способы учета, которые вы разработали, должны соответствовать МСФО. Также сверьтесь с ИФНС, чтобы зачесть переплаты до конца года. С декабря у инспекторов новый порядок, как уточнять платежи.

В Системе Главбух смотрите все важные дела бухгалтера на ноябрь. Для каждого найдете инструкции с образцами.

Дело 1. Сдайте отчеты ноября

Сроки и образцы ключевых отчетов, которые нужно сдать в ноябре:

Срок

Отчетность

Рекомендации в помощь

15 ноября

СЗВ-М за октябрь

Как составить и сдать отчет по форме СЗВ-М

28 ноября

Декларация по налогу на прибыль за январь–октябрь

Как составить и сдать декларацию по налогу на прибыль

30 ноября

Декларация по НДПИ

Как составить и сдать декларацию по НДПИ

Полный перечень отчетов, налогов и сборов ноября найдете в Календаре бухгалтера.

Дело 2. Заплатите налоги и взносы

Дело 3. Проведите сверку по налогам и взносам

Дело 4. Проверьте статусы сотрудников для НДФЛ

Дело 5. Подготовьте пояснения по камералкам

Дело 6. Перепишите свою учетную политику на 2018 год

Дело 7. Определитесь с упрощенкой на 2018 год

Дело 8. Решите, как будете платить с 2018 года авансы по налогу на прибыль

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Что еще пригодится в работе:
Инструкция: как уточнить показатели в  ЕРСВ

Что меняется в законодательстве для бухгалтера в 2018 году

Обновленные КБК для платежей в ноябре

До конца ноября сдайте новый отчет по зарплате

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