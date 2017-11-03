53653 ноября

ФНС назвала опасные реквизиты в первичке

ФНС поручила инспекциям взять на контроль первичку компаний. И теперь налоговики бракуют 50 процентов первички.

Проверить свои документы и найти в них ошибки, из которых не примут расходы, помогут две статьи:

Что надо знать про первичку:

1. Тратить на документы теперь можно меньше времени. Чиновники разрешили компаниям не оформлять привычную первичку. Узнайте, от каких документов можно отказаться без вреда для учета в статье «Первичка, от которой можно отказаться».

2. Правильно оформленный счет-фактура, товарная накладная без ошибок и подробный акт на услуги — по теории этих документов достаточно, чтобы сохранить расходы и вычеты. Но на практике бывает, что налоговикам этого мало. Какие документы помогут снизить налоги без претензий налоговиков, читайте в статье «Как бухгалтеров выручают в работе дополнительные документы».

3. Любую первичку, которую принесли в бухгалтерию, нужно провести и убрать в папку. Но есть документы, которые отражать в учете не нужно. А иногда даже вредно. Это приведет к искажению отчетности или к лишним затратам для компании. Подробности читайте в статье «Первичка, которую не отражают в учете»


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

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