1433 ноября

Когда увольнять заболевшего работника, у которого заканчивается срок трудового договора

Если у работника заканчивается срок трудового договора, его разрешено уволить даже во время болезни или отпуска. Ведь это не увольнение по инициативе нанимателя.

Не забудьте предупредить работника о предстоящем увольнении. Иначе получится, что ни одна из сторон трудового договора не потребовала его расторгнуть. А, значит, трудовые отношения стали бессрочными (ч. 4 cт. 58, ст. 79 Трудового кодекса РФ). Тогда уволить сотрудника получится только на общих основаниях.

Подробности – в статье «Расторжение срочного трудового договора».

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