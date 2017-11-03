Если у работника заканчивается срок трудового договора, его разрешено уволить даже во время болезни или отпуска. Ведь это не увольнение по инициативе нанимателя.
Не забудьте предупредить работника о предстоящем увольнении. Иначе получится, что ни одна из сторон трудового договора не потребовала его расторгнуть. А, значит, трудовые отношения стали бессрочными (ч. 4 cт. 58, ст. 79 Трудового кодекса РФ). Тогда уволить сотрудника получится только на общих основаниях.
Подробности – в статье «Расторжение срочного трудового договора».
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